KNVB moet begin april plan voor EK met publiek indienen

,,Ik heb een heel onrealistische droom en dat is 50.000 man in de Arena”, zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB en toernooidirecteur in Amsterdam. ,,Daar doe je het altijd voor, maar ik snap dat dit in juni niet kan. Ik ben realistisch: het moet veilig en verantwoord. Het zijn moeilijke processen. De absolute ondergrens is de situatie zoals we die in september hadden, met toeschouwers op 1,5 meter van elkaar. Toen konden er zo’n 15.000 mensen in het stadion. Dat moet komende zomer ook makkelijk kunnen op een goede manier. We zoeken naar een innovatief en creatief scenario. We zijn ambitieus, maar ook realistisch.”