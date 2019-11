Koeman geniet van Stengs en Boadu: ‘Ze passen in deze groep’

,,We speelden niet geweldig, zeker niet in de eerste helft‘’, vervolgde Koeman. ,,Na de rust ging het gelukkig een stuk beter.”



Koeman was onder de indruk van de vliegende start van zijn ploeg. ,,Het leek wel of iedereen er meteen alles aan deed om die foto nog een keer te kunnen nabootsen”, doelde hij op de actie van Oranje eerder op de dag tegen racisme op social media. ,,Ik ben er trots op dat het is gelukt. Dit probleem speelt helemaal niet bij ons. We zijn één team. Ik vond het mooi om dat te zien na de openingstreffer van Wijnaldum. Hij zei ook na afloop in zijn slotwoordje als aanvoerder dat hij heel blij is om in dit Nederland elftal te spelen.”

Bekijk hieronder de samenvatting van Nederland - Estland:

Koeman was eveneens verguld met zijn twee debutanten Calvin Stengs en Myron Boadu. ,,Ze hebben bravoure in hun spel, maar zijn verder heel bescheiden. Ze passen heel goed in deze spelersgroep en kunnen de komende maanden nog stappen maken in hun ontwikkeling. Of ze ook het EK gaan meemaken, zien we dan later wel. Wij hebben in aanvallend opzicht ook steeds meer te kiezen.”