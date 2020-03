Komt EK in 2021 beter uit of is het net te laat?

Door Maarten Wijffels



Tegen de tijd dat EURO 2021 begint, zal het Oranje van Ronald Koeman straks drie jaar en drie maanden in de steigers staan. Van de spelersgroep die in maart 2018 begon, zijn grofweg zo’n zestien spelers sindsdien vast bij de selectie. Dat is veel. En de kerngroep heeft bovendien een gunstige leeftijdsopbouw.



In de graphic hieronder zijn alleen Ryan Babel en Jasper Cillessen ‘rood’ gemarkeerd, als huidige basisspelers die in de zomer van 2021 32 jaar of ouder zijn. De rest zal dan in de ‘piekleeftijd’ zitten of vormt het vitale middenkader. Matthijs de Ligt valt volgend jaar zelfs nog in de groep ‘21 jaar of jonger’, net als onder anderen Mo Ihattaren en Myron Boadu.