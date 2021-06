Kroatië voorkomt vroege aftocht tegen de Schotten dankzij wonderschone treffer Modric

Samenvatting Zorgeloze zege Oranje: samenwer­king Memphis en Malen smaakt naar meer

21 juni Met een zorgeloze 3-0 zege op Noord-Macedonië sloot Oranje vanavond de groepsfase van het EK af. Of het komende zondag (18.00 uur) in de achtste finale in Boedapest klaar is voor het echte werk, valt amper te zeggen. Maar wat vaststaat: de samenwerking tussen de aanvallers Memphis Depay en Donyell Malen smaakt naar meer.