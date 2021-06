Levchenko wil niets weten van ‘provocatie’ Oranje-opponent Oekraïne: ‘Wij zijn gewoon trots op ons land’

Ja, natuurlijk heeft Evgeniy Levchenko gehoord van de ophef die in Rusland is ontstaan over het shirt waarin Oekraïne zondagavond om 21.00 uur het EK opent tegen het Nederlands elftal. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Contractspelers (VVCS) volgt tenslotte alles over zijn geboorteland. Maar zelf is de 43-jarige oud-prof van onder meer FC Groningen, Sparta en Vitesse zich van geen kwaad bewust. ,,Ik wil dat label ‘politieke provocatie’ er helemaal niet op plakken”, is Levchenko duidelijk. ,,Het is gewoon een dappere, mooie actie om in dat shirt te gaan spelen tijdens het EK.”