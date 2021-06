Levtsjenko: ‘Dit is de kans voor Oekraïne op succes tegen Oranje’

De 43-jarige Levtsjenko schuift vaak bij de nationale televisie van zijn land aan om wedstrijden van Oekraïne te analyseren. ,,Sjevtsjenko heeft er een hecht collectief van gemaakt”, zegt hij over de oud-spits van AC Milan en Chelsea. ,,We wonnen de kwalificatiepoule van het EK met slechts vier tegentreffers. In de groep versloegen we zelfs Portugal. Oekraïne presteert opvallend sterk tegen betere ploegen. In oktober versloegen we Spanje, terwijl we maar 30 procent van de wedstrijd de bal hadden en laatst in maart speelden we gelijk tegen Frankrijk. Tegen Finland, Bahrein en Kazachstan ging het een stuk minder. Die laten ons het spel maken.”