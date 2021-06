LIVE | Dolberg krijgt massaal applaus bij wissel na heldenrol voor Denen in Johan Cruijff Arena tegen Wales

Dit is waarom Goretzka een statement maakte richting Hongaarse fans

24 juni Leon Goretzka kroonde zich gisteravond tot de held van Duitsland. De middenvelder schoot in de 84ste minuut de gelijkmaker (2-2) binnen en vierde dit door met zijn handen een hartje te vormen in de richting van de Hongaarse fans. Goretzka maakte een statement tegen de omstreden anti-homowet die vorige week in Hongarije aangenomen werd.