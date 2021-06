LIVE | Kan Lewandowski met Polen direct schitteren tegen Slowakije?

Energierekening Remco: 'Die verbouwing heeft bloed, zweet en tranen gekost'

11:39 Hoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Remco van ’t Klooster uit Amersfoort.