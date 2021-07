LIVE | Morata zet Spanje tien minuten voor tijd naast Italië, verlenging lijkt aanstaande op Wembley

Reportage Engelse ploeg haalt Londen uit slow motion-stand: ‘We wachten nu al zó lang op succes’

16:20 Na maanden van beperkingen wordt Londen stilaan bevangen door euforie. De finale op Wembley gloort. Deze site peilde de stemming in de oude arbeidersbuurten. ,,Na al die donkere, deprimerende dagen hadden we dit echt even nodig.’’