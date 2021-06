LIVE | Rusland opent op subtiele wijze de score, Fernandes per brancard van het veld

Oranje trapt af met bijna 5,5 miljoen kijkers

14 juni Bijna 5,5 miljoen mensen zagen gisteravond hoe het Nederlands mannenelftal voor het eerst in zeven jaar weer speelde op een eindtoernooi. De spectaculaire zege op Oekraïne (3-2) bij het EK voetbal, die op NPO 1 werd uitgezonden, was daarmee veruit het best bekeken programma van de dag.