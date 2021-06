LIVE | Spanje voor het eerst op voorsprong door eerste interlandgoal Azpilicueta

Bondscoach Tsjechië dolgeluk­kig: ‘We kregen zelfs applaus van de Nederland­se fans’

27 juni Bondscoach Jaroslav Silhavy kon zijn geluk niet op na de zege van Tsjechië op het Nederlands elftal in de achtste finale van het EK (2-0). ,,Wij waren zeker niet de favoriet, maar we hebben gespeeld als een echt team”, zei hij. ,,Hier kunnen we mee verder.”