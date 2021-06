LIVE | Zwitserland snel op voorsprong tegen Turkije, acht wijzigingen bij Italië tegen Wales

Voorkom dat mieren je huis binnendrin­gen met deze tips

18 juni Nu de deuren en ramen vaker openstaan, kruipen mieren in groten getale de woonkamer of keuken binnen. Voor veel mensen vervelend, zeker als de insecten zich te goed doen aan fruit of ander voedsel. Er zijn manieren om de beestjes buitenshuis te houden en ook om te voorkomen dat ze het terras in de tuin optrippelen.