Lukaku en België hebben geen anti-Ronaldo-plan: ‘Hij kan een beetje jaloers zijn op mijn kracht’

,,Ik zal er staan, net als de andere Rode Duivels.” Weg met de romantiek, Romelu Lukaku is klaar om in de achtste finale tegen Portugal te bevestigen dat hij wel degelijk een wereldspits is. ,,Op het WK waren we niet volwassen genoeg. Nu hebben we verschillende manieren om een match te winnen.”

Drie matchen, drie goals. En als ik geen schoenmaat 48 had, telde mijn eerste doelpunt tegen Finland ook", zegt Lukaku lachend in aanloop naar de clash tegen Portugal, waar hij met Cristiano Ronaldo de topscorer van dit EK treft met vijf goals: ,,Vroeger zei men dat ik in goede vorm was, maar de voorbije twee jaar heb ik bewezen dat ik een speler van wereldniveau ben. Dat ik bij de Lewandowski’s en Benzema’s hoor. Ik wilde in dat rijtje geraken en ik denk dat ik daar nu tussen sta. De titel bij Inter gaf me extra motivatie. Ik wil gewoon winnen. Dit EK met België winnen zou alles nog zoveel mooier maken.”

Over Ronaldo: ,,Ik zou graag de schotkracht en dribbel van Cristiano hebben. Omgekeerd denk ik dat hij een beetje jaloers kan zijn op mijn kracht en doelgerichtheid. Vroeger was ik te slordig. Nu focus ik me meer om de bal goed te raken. Een speciale aanloop of de doelman bespelen, daar doe ik niet aan mee. Maar ik denk niet dat tot een strafschoppenserie zal komen. Hopelijk kunnen we het zondag sneller afmaken.”

Ook doelman Courtois bereidt zich voor op Ronaldo: ,,Het wordt een stevige match, want Portugal is een complete ploeg. Goeie doelman, goed blok op het middenveld en natuurlijk die aanvallers. Cristiano is de beste voetballer ter wereld. Tegen hem is het nooit gemakkelijk. Het wordt belangrijk dat hij zo weinig mogelijk wordt aangespeeld. Hoe ik me voorbereid op hem? Ik bekijk veel video’s van Cristiano. Hoe hij draait, hoe hij trapt, naar waar hij mikt. Hij is simpelweg een wereldvoetballer. Het is nu moneytime, alles of niets.”

Geen anti-Ronaldo-plan

Hoewel bondscoach Roberto Martínez logischerwijs toegaf dat Ronaldo de sterspeler aan Portugese zijde is, staart hij zich niet blind op de topscorer van dit EK: ,,Als ze verdedigen doen ze dat met het hele team. Als ze aanvallen óók, met hun backs. Dat maakt van hen een complete ploeg. Ze beheersen alle aspecten van het spelletje. We respecteren hen. Vroeger had je in hun team namen als João Pinto, Figo en Rui Costa. Vijf jaar geleden wonnen ze het EK. In die zin hebben ze altijd al een getalenteerde ploeg gehad. Dat is nu ook zo. Maar we verzamelden al veel informatie en kennen ze inmiddels dus goed. We spelen niet met een anti-Ronaldo-plan. Dan word je afgestraft, want Portugal heeft nog veel andere spelers die ons pijn kunnen doen.”

