Lukaku scoort voor Eriksen: ‘Chris, sterkte jongen, ik houd van je!’

Vanmiddag uitsluitsel? De Ligt begint met groep aan laatste training voor openingsdu­el

12:11 Het Nederlands elftal is met Matthijs de Ligt begonnen aan de laatste training voor de eerste wedstrijd op het EK, zondag tegen Oekraïne. De verdediger herstelt van een liesblessure, die hij vorige week opliep tijdens het trainingskamp in Portugal. Het is nog steeds onduidelijk of De Ligt tegen Oekraïne kan spelen.