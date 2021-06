Malen en Gravenberch in de basis? Lodeweges lijkt opstelling Oranje te verraden

Podcast Gosens overladen met complimen­ten in Duitse pers: ‘We hebben een nieuwe lieveling’

8:45 Robin Gosens is de gevierde man in Duitsland na zijn heldenrol tegen Portugal, dat zaterdag met 4-2 werd verslagen in München. ,,Geil! Geiler! Gosens!” kopte Bild, nadat hij in München goed was voor twee assists en een kopgoal.