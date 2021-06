Malen was helemaal niet moe, maar werd een vermoeidheid aangepraat door kille cijfertjes

De leegte van de maandagmorgen is die van de ellendige ochtend na de laatste etappe van de Tour de France, en dan in het kwadraat. Het is de eerste werkdag na een heerlijke vakantie en dan tien keer erger. Opeens is alles weg, alsof je geliefde stilletjes in de nacht is weggeslopen. De vlaggetjes wapperen nog, maar een gemiddelde treurwilg in de herfst staat er vrolijker bij. Het afbladderen van al dat Oranje is begonnen, maar iedereen is nog te verbouwereerd om het weg te halen. Of is het de schaamte, omdat de buurt ziet dat je een paar weken lang achter een kansloos gezelschap hebt aangelopen?