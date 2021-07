Mancini en Vialli, kameraden op Italiaanse bank: ‘Voetbal is geen oorlog, maar een spel dat je speelt met vrienden’

Door Maarten Wijffels



EK 2008: Italië - Spanje 0-0. Spanje wint na penalty’s



EK 2012: Spanje - Italië 4-0. Demonstratie van tika-taka



EK 2016: Italië - Spanje 2-0. Azzurri nemen revanche



EK 2020: Spanje - Italië ??? Inzet: finaleplaats op dit EK



Bovenstaande reeks maakt het in één oogopslag duidelijk. Weinig landen hebben zo’n recente historie van beladen onderlinge confrontaties als Spanje en Italië. Vrijwel elk toernooi botsen ze tegenwoordig op elkaar. En als dat niet zo is, dan is het omdat de één de ander al heeft afgetroefd in het voortraject. In 2016 en 2017 zaten Spanje en Italië in één kwalificatiepoule voor het WK in Rusland. De Azzurri misten dat toernooi na een belabberd parcours.