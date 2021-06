Memphis Depay: ‘Klik met Weghorst op het veld en daarbuiten’

Memphis Depay was op het WK van 2014 nog een ongepolijst talent, inmiddels is hij dé blikvanger van Oranje. Donderdagochtend vertelde hij in Zeist over dat veranderde perspectief. ,,Ik ben gegroeid als speler en als mens.’’

Door Sjoerd Mossou



Licht voorovergebogen spreekt Memphis Depay donderdagochtend tot de media, deze keer via een online-verbinding, op last van de UEFA-richtlijnen. De spits van Oranje praat zoals hij dat wel vaker doet: met af en toe een Engelse term tussendoor. ,,Memories.’’ ,,Focus.’’ ,,Viben.’’

Ontegenzeggelijk is hij de waardevolste speler van dit Nederlands elftal, al bijna drie jaar resulterend in een onophoudelijke stroom van doelpunten en assists. ,,Het is prettig om van waarde te zijn, natuurlijk, maar ik beschouw Oranje ook echt als iets van ons allemaal samen. Als je ziet hoe de sfeer is in de groep, merk je dat ook aan alles: we zijn echt een team.’’

Volledig scherm Depay bekommert zich om Weghorst na zijn wissel tegen Georgië. © Pim Ras Fotografie

Memphis Depay vormde in de oefencampagne verrassend een aanvalskoppel met Wout Weghorst, de spits van Vfl Wolfsburg. Het duo vormt zondag tegen Oekraïne normaal gesproken ook de aanval.

,,We hadden hiervoor ook al contact buiten het voetbal om, konden het goed vinden samen’’, aldus Memphis. ,,Hij is een goede jongen, we maken grapjes met elkaar. Op persoonlijk vlak was die klik er al, op het veld zag je in de tweede oefenwedstrijd ook dat we elkaar proberen te vinden. Met steekballetjes, met kaatsen en combineren. Iets wat we ook op de training veel proberen. Toen dat tegen Georgië lukte, was het ook meteen raak.’’

De rol van Memphis binnen Oranje is onmiskenbaar veranderd in zeven jaar tijd. Op het WK van 2014 kwam hij als 20-jarige talent net kijken, inmiddels is hij blikvanger én roerganger van het team. ,,Ik denk dat ik als voetballer en als mens ben gegroeid’’, zegt Memphis. ,,Ik voel veel verantwoordelijkheid als ik voor Nederland speel, maar dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Nee, ik voel daar geen grotere druk bij dan vroeger. Druk voel ik eigenlijk nooit echt. Ik zeg dat ook vaak tegen de andere jongens: geniet van wat je doet. Het kan morgen weer voorbij zijn.’’

Uit Spanje kwam ook nog de onvermijdelijke vraag over zijn toekomst, aangezien Memphis Depay nadrukkelijk in de belangstelling staat van FC Barcelona. Clubs zoals Paris Saint Germain en Juventus volgen de Oranje-aanvaller ook nadrukkelijk, Memphis is transfervrij en voor iedere Europese topclub interessant.

,,Ik maak me daar nu helemaal niet druk om’’, aldus Memphis. ,,Ik ben ook niet iemand die daar in een spelersgroep veel over praat, daar is iedereen anders in denk ik. Op dit moment ben ik alleen met zondag bezig, de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Een eindtoernooi meemaken is echt iets speciaals. Het is groter dan alleen het moment zelf. Het zijn memories die je voor altijd met je mee zal dragen.’’

Dat Oranje geen favoriet is voor de EK-titel, is ook Memphis niet ontgaan. ,,Maar dat was in 2014 niet anders. We zijn dat wel gewend. Nu we hier eindelijk weer staan, willen we ook echt meedoen om de prijzen. Daar is iedereen enorm op gebrand, dat merk je aan alles.’’