Memphis wil feestvieren met koning: ‘Als we EK winnen samen met vingers in oren’

Als Memphis scoort in een wedstrijd, dan viert hij dit altijd door zijn vingers in zijn oren te steken. Dat is een verwijzing naar de Memphis Depay Foundation. Daarmee streeft hij voor een betere toekomst voor dove en blinde kinderen.



Tijdens het item met Touzani kreeg hij een fictieve krantenkop voorgelegd waarin de koning het veld betrad om te juichen op de manier van de Nederlandse stervoetballer. Dat ziet Memphis wel zitten, sterker nog hij deed een oproep aan de vorst: ,,Als u dit ziet, meneer Willem-Alexander, als wij Europees kampioen worden. Dan zie ik u op het veld. Dan doen we de celebration. We zijn allemaal young kings , strijden voor Oranje.”



Mogelijk dat de twee het hier vanavond nog over kunnen hebben. Koning Willem-Alexander zal vanavond samen met koningin Máxima aanwezig zijn tijdens het duel van Nederland tegen Oekraïne.