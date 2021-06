Met dolle vreugde op de tribune toont koning Willem-Alexander zich weer een echte sportfan

Koning Willem-Alexander toonde zich gisteravond op de tribune bij het EK voetbal weer een echte sportfan. Toen Denzel Dumfries in de 85ste minuut Nederland weer voorbij Oekraïne kopte, ging de 54-jarige vorst uit zijn dak met een haast kinderlijk blij vreugdedansje. Met gebalde vuisten vierde hij het doelpunt dat Nederland de eerste drie punten op het EK opleverde. Het is zeker niet voor het eerst dat de koning uit zijn dak gaat langs de zijlijn bij sportevenementen: een overzicht.

Nog ruim voordat Willem-Alexander zijn moeder Beatrix opvolgde als staatshoofd, zagen we hem al uitbundig op en naast de sportvelden. Zijn liefde voor de sport werd al duidelijk toen hij in 1986 de Elfstedentocht uitreed en zes jaar later ook de marathon van New York voltooide. Als supporter van Nederlandse atleten maakte hij in 1996 op de Olympische Spelen van Atlanta furore. In korte broek stormde de toenmalige prins het veld op om het feestje met de hockeysters mee te vieren, nadat ze een bronzen medaille hadden behaald.

Sinds 2013 is Willem-Alexander natuurlijk koning, maar dat betekent niet dat hij rustig achterover is gaan zitten op de tribune. Integendeel zelfs. Tijdens het eerste grote evenement van zijn koningschap, de Olympische Spelen in Sotsji, zagen we hem met koningin Máxima aan zijn zijde regelmatig langs de schaatsbaan om de Nederlandse medaillekandidaten aan te moedigen.



Daar kwam overigens wel kritiek op. De koning zou te uitbundig zijn geweest. Minister-president Mark Rutte reageerde in 2014: ,,Laten we nou blij zijn dat we een koning en koningin hebben die echt van sport houden. Ik heb ook gezien hoe motiverend het is voor de sporters om die enorme betrokkenheid te voelen. Dan zit er ergens een zeurpiet die zegt dat de koning met een heel somber hoofd, in driedelig grijs pak met een horlogeketting op de tribune moet zitten. Ik begrijp er echt helemaal niets van.” En hoewel hij ook het biertje van de koning met de Russische president Poetin verdedigde, zal dat altijd wel een smet op het blazoen van Willem-Alexander blijven.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima moedigen Ireen Wüst aan tijdens haar rit op de 3000 meter op de Olympische Winterspelen.

Het beruchte biertje van het koningspaar met Vladimir Poetin.

In datzelfde jaar was het nog een keer feest voor het koningspaar. Oranje speelde in Brazilië op het WK voetbal van 2014 tegen Australië. De voetballers hadden het lastig, maar dankzij een doelpunt van Memphis Depay werd die wedstrijd - net als gisteren tegen Oekraïne - met 3-2 gewonnen. Op de tribune vierde het koningspaar uitbundig feest en na afloop bezochten ze de spelersgroep in de kleedkamer. Het leverde een foto op van een uitgelaten Willem-Alexander en Máxima tussen de internationals.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima op de tribune bij de wedstrijd van Australië tegen Nederland op het WK voetbal in Brazilië in 2014.

Niet alleen bij de grote successen zien we de koning. In 2016 reisde de koninklijke familie, dit keer ook met de prinsesjes, af naar Rio de Janeiro om onder meer de rekstokoefening van Epke Zonderland bij te wonen. Vier jaar eerder had de turnkampioen op dat onderdeel de gouden plak gepakt. Tijdens de spelen van 2016 ging het echter helemaal mis, toen Zonderland naast de rekstok greep en viel. Ook toen leefde de koning mee: hij sloeg zijn handen voor zijn gezicht van ongeloof. Máxima en de prinsessen sloegen hun handen voor hun mond.

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane op de tribune tijdens de oefening op de rekstok tijdens de Olympische Spelen in Rio.

Knuffelen met de koning! In coronatijd is dat even niet mogelijk, maar in 2018 was dat de gewoonste zaak van de wereld. Schaatsster Ireen Wüst pakte op de Olympische Spelen in Pyeongchang goud op de 3000 meter. De twee hebben door de loop der jaren een bijzondere band gekregen en op het middenterrein stond de koning de schaatskoningin van de spelen op te wachten om haar te omhelzen en te feliciteren.

Koning Willem-Alexander en Ireen Wüst.

