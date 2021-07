Mick Jagger en voetbal: na zege Engeland is de vloek eindelijk voorbij

Tijdens het WK van 2018 zat Jagger op de tribune toen Engeland werd uitgeschakeld in de halve eindstrijd. Kroatië won de wedstrijd met 2-1 in de verlenging. Opnieuw kreeg de muzikant de schuld.



Gisteravond ging het eindelijk goed. Jagger was onopvallend aanwezig op Wembley, het stadion in Londen waar Engeland-Denemarken werd gespeeld. Ver in de verlenging beslisten de Engelsen de wedstrijd toen spits Harry Kane de bevrijdende 2-1 maakte. Engeland staat daardoor zondagavond in de finale tegen Italië. Het is niet bekend of Jagger bij dat duel aanwezig is.