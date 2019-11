Mogelijke Oranje-tegenstander Roemenië treft IJsland in play-offs

Voor de vier plekken zijn nog zestien landen in de race en deze zijn onderverdeeld in vier routes. Deze routes zijn gemaakt op basis van de prestaties in de Nations League. De wedstrijden in de halve finale worden op 26 maart gespeeld, de finales volgen op 31 maart. Opvallend: er is geen uit- en thuiswedstrijd.



De twee hoogstgeplaatste teams uit de Nations League krijgen een thuiswedstrijd in de halve finale. De nummer 1 speelt tegen het laagstgeplaatste land en de nummer twee treft nummer drie. Van elke route gaat één land naar het EK.



Voor Oranje is Roemenië een land om in de gaten te houden. Mocht het land door Route A heenkomen, door eerst IJsland en daarna de winnaar van Bulgarije - Hongarije te verslaan, dan komt het op het EK in dezelfde groep als Oranje en Oekraïne.