Mysterie opgelost: deze mensen zitten achter de vliegtuigjes boven Oranje

De vliegtuigjes die woensdag en donderdag boven het trainingskamp in Zeist en over de Arena vlogen, blijken een idee van Yves Gijrath en Erik de Vlieger, van de podcastcommunity De Kapiteinenlijn. Dat onthulden de beide ondernemers vandaag in hun podcast. Woensdag zagen de spelers van Oranje tijdens de training een vliegtuigje met de tekst: ‘Auf Wiener Schnitzel!’, gisteren boven de Arena was de tekst: ‘Kein geloel, fussball spielen’ te lezen.

Het was een reactie op het vliegtuigje dat al voor het EK boven de training van Oranje vloog met de tekst: ‘Frank, gewoon 4-3-3’ van de Oranjezomer van Veronica Inside. ,,Het idee ontstond toen ik afgelopen maandag Jaap de Groot, Cruijff-kenner en voormalig chef Telesport van de Telegraaf te gast had in onze podcast‘’, zegt Gijrath. ,,Ik vroeg hem: ‘wat had Johan gedaan als Frank zo hard wordt aangevallen, terwijl er nog geen minuut is gespeeld’?

Volgens De Groot zou Cruijff een muur om Frank de Boer hebben gebouwd. Gijrath: ,,Dat was voor ons de inspiratie om de aandacht te verplaatsen naar de tegenstander en niet naar de bondscoach. Dat resulteerde in het eerste vliegtuigje met de tekst: ‘Auf Wiener Schnitzel’. Simpel gezegd: ‘dag Oostenrijk we gaan jullie opvreten.‘’

Volledig scherm Yves Gijrath (r) en oud-Feyenoord Regi Blinker. © Hans van der Beek

Gisteren was de tekst van het vliegtuigje: ‘Kein geloel, fussball spielen’. Een beroemde quote van Ernst Happel, de Oostenrijkse trainer van het Nederlands elftal in 1978. Zondag zal Oranje opnieuw worden verrast met een boodschap, zo belooft Gijrath alvast.