Na heldhaftig én troostend optreden is aanvoerder Kjaer held van de avond bij paniek rond Eriksen

Kansloos op het EK? Geen enkel topland speelt graag tegen Oranje

11 juni Met een jaar vertraging gaat het EK dan toch écht beginnen. In Rome trappen Italië en Turkije het toernooi vanavond in gang. Nederland behoort niet tot de favorieten, maar feit is ook: tegen alle toplanden is recent wel een keer gewonnen of gelijkgespeeld.