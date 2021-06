Neef wil vóór EK besluit over strafvervolging in zaak-Promes

Een neef die zegt te zijn neergestoken door voetballer Quincy Promes wil dat het Openbaar Ministerie (OM) nog vóór het Europees kampioenschap een beslissing neemt over strafvervolging. ,,Mijn cliënt vreest nogal dat het OM de beslissing over het EK heen wil trekken. Als de aanklager daar inderdaad op uit is, spannen we een procedure aan”, zegt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz in De Telegraaf.

,,De zaak is klip en klaar. Iedere andere steekpartij van deze omvang was allang aan de rechter voorgelegd”, aldus Moszkowicz die samen met zijn cliënt hun verhaal vertelt in de krant. Het stoort de advocaat dat ze het onderzoeksdossier nog niet hebben gezien. ,,We hebben er gewoon recht op. Volgens de officier van justitie heeft ze het dossier pas kortgeleden gekregen van de politie en buigt ze zich nu over de vraag of, en zo ja wanneer, ze Promes gaat vervolgen.”

Directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB laat aan de krant weten dat de voetbalbond het OM niet heeft verzocht de zaak-Promes over het EK te tillen. ,,Desgevraagd melden we dat de KNVB zich nooit zal bemoeien met de rechtsgang, geen partij is in deze en ook geen verzoek van welke aard dan ook heeft gedaan bij het OM”, aldus de directeur. “We willen benadrukken dat ook wij zien dat dit voor alle betrokkenen een vervelende situatie is.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het slachtoffer zou tijdens een familiefeest in Abcoude in zijn knie zijn gestoken door de Oranjevoetballer. Promes zat in december een paar dagen in de cel nadat de neef naar de politie was gestapt. Hij bleef na zijn vrijlating verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Promes ontkent zijn neef te hebben gestoken.

Waarom de neef zou zijn gestoken, blijft onduidelijk. ,,Ik ben tijdens het feest nog met Quincy op de foto geweest”, zegt hij in de krant. ,,Later sloeg de stemming om voor mij onduidelijke reden om en werd ik aangevallen toen het feest eigenlijk al was afgelopen”, vertelt hij. ,,Plotseling zag ik mijn neef met een woeste blik in zijn ogen op me afstormen. Ik deinsde naar achteren en viel achterover. Dat redde denk ik mijn leven want anders was het mes niet in mijn knie, maar in mijn bovenlichaam terechtgekomen.”

Het slachtoffer heeft in een civiele procedure beslag laten leggen op een huis van de eerder dit jaar bij Ajax vertrokken aanvaller. Dat is gedaan als zekerheidstelling voor een op handen zijnde schadeclaim.