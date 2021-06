Negen eigen goals op dit EK: net zoveel als op voorgaande vijftien EK's

De Baskische doelman Unai Simón, die uitkomt voor Athletic Bilbao, nam een terugspeelbal van Barcelona-middenvelder Pedri niet goed aan en zag de bal in zijn eigen doel verdwijnen. De eigen goal komt volgens de UEFA op naam van Pedri, omdat zijn pass al richting het doel ging. Simón raakte de bal nog wel lichtjes aan. Eerder op dit EK maakten ook de keepers Lukáš Hrádecký (Finland tegen België), Wojciech Szczęsny (Polen tegen Slowakije) en Martin Dúbravka (Slowakije tegen Spanje) een eigen doelpunt. Ook de verdedigers Rúben Dias, Raphaël Guerreiro (beiden namens Portugal tegen Duitsland), Merih Demiral (Turkije tegen Italië) en Juraj Kucka (Slowakije tegen Spanje) passeerden hun eigen doelman al in de poulefase van dit EK. Met negen treffers is ‘eigen goal’ de duidelijke topscorer van dit EK. Cristiano Ronaldo, die zondagavond met Portugal werd uitgeschakeld door België, volgt met vijf treffers.

Drie eigen goals in voordeel Oranje

Op het vorige EK, in de zomer van 2016 in Frankrijk, vielen er drie eigen doelpunten: Birkir Már Sævarsson (IJsland), Gareth McAuley (Noord-Ierland) en Ciaran Clark (Ierland). De andere zes eigen goals op voorgaande EK's werden gemaakt door Glen Johnson (Engeland, 2012), Igor Tudor (Kroatië, 2004), Jorge Andrade (Portugal, 2004), Dejan Govedarica (Joegoslavië, 2000), Lyuboslav Penev (Bulgarije, 1996) en Anton Ondruš (Tsjecho-Slowakije, 1976). Andrade, Govedarica en Ondruš maakten hun eigen doelpunten ‘namens’ Nederland.

Het EK van deze zomer is de zestiende editie van het Europese eindtoernooi, dat in principe om de vier jaar wordt gehouden. Vanwege de coronacrisis werd het toernooi vorig jaar doorgeschoven van 2020 naar 2021. Het volgende EK is in de zomer van 2024 in Duitsland. Het eerste EK werd in de zomer van 1960 gehouden.