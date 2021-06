Ollongren-momentje bij Oranje: functie elders voor Weghorst en De Roon tegen Noord-Macedonië

De kwestie lijkt op die van een aantal maanden geleden tijdens de kabinetsformatie. ANP-fotograaf Bart Maat nam toen een foto van D66-coryfee en informateur Kajsa Ollongren, die haastig het Binnenhof verliet. Onder haar arm had ze een velletje met aantekeningen met daarop allerlei informatie over waar de informateurs over spraken. Die notities werden zichtbaar toen de foto werd vergroot. Dat veroorzaakte veel commotie en het einde van de informateurs Ollongren en Annemarie Jorritsma.

Eerdere briefjes

Het is niet de eerste keer dat Lodeweges opzien baart met een briefje. Na afloop van het Nations Leagueduel met Duitsland in 2018 vond de NOS ook al een aantal tactische aanwijzingen die de assistent voor de toenmalige bondscoach Ronald Koeman had opgeschreven. Op dat papiertje stond te lezen dat Oranje bij een 2-1 achterstand met Virgil van Dijk in de spits moest spelen. De aanpak had succes, want Van Dijk tekende vlak voor tijd voor de gelijkmaker (2-2). Het briefje werd wereldberoemd en leverde later op een veiling van de Johan Cruijff Foundation 35.000 euro op.