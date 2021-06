Oranje-debuut Timber smaakt naar meer: ‘Voordeel dat ik op meerdere posities uit de voeten kan’

De reserves van het oefenduel met Schotland werken zich tijdens een pittige training in het zweet als Jurriën Timber nog een beetje kan genieten van zijn debuut in Oranje. Net als alle andere basisspelers van de vriendschappelijk interland van woensdag mag hij de oefensessie overslaan. Wie had dat gedacht toen hij vorig jaar met Ajax aan het seizoen begon?

De 19-jarige Timber was een van de weinige lichtpuntjes tijdens een flets optreden van Oranje, dat nog weinig hoop bood op een succesvol EK. Hij viel op, net als Memphis Depay de maker van beide doelpunten. ,,Ik ben wel trots “, blikte Timber terug op zijn eerste wedstrijd in het Nederlands elftal. ,,Voetballend ging het best goed, ook omdat ik veel goede spelers om mij heen had. Het is jammer dat we niet hebben gewonnen, maar dit was voor mij bijzonder. Ik heb genoten.”

Volledig scherm Timber in duel met Callum McGregor. © REUTERS

Het systeem met vijf verdedigers was nieuw voor Timber, die met Ajax nog niet is overgeschakeld naar een tactiek die steeds meer Europese ploegen goed bevalt. Maar de geboren Utrechter schoof in zijn eerste interland regelmatig brutaal door naar het middenveld. En hij had met een afgemeten trap op het hoofd van Georgino Wijnaldum ook een aandeel in de eerste gelijkmaker van Depay. ,,Ik denk dat het best lekker ging”, glunderde hij na het laatste fluitsignaal.

Timber was de derde centrale verdediger van Oranje omdat Daley Blind en Nathan Aké nog niet beschikbaar waren en Joël Veltman een beetje last had van een lichte kuitblessure. Het is maar de vraag of Oranje op het EK vaak met vijf verdedigers gaat spelen, want zo goed ging dat nog niet tegen de Schotten. Matthijs de Ligt vond het maar niets dat hij als een soort linksback moest voetballen. Stefan de Vrij speelt met Internazionale wel vaak met vijf verdedigers. ,,Maar daar hebben we dan ook twee jaar uitvoerig op getraind”, zei hij.

Timber heeft tijdens het EK als rechtsback misschien wel veel meer kans op een basisplaats. Tegen de Schotten speelde Denzel Dumfries nog op die positie, zonder al te veel succes. ,,Het is misschien een voordeel dat ik op meerdere posities uit de voeten kan”, zei de speler van Ajax. ,,Ik probeer me al de hele week zo goed als mogelijk aan mijn ploeggenoten en trainers te laten zien.”

Bij Ajax voetbalde Timber dit kalenderjaar Perr Schuurs uit de basisformatie. Hij was al blij met zijn plaats in de definitieve EK-selectie van Oranje, maar mogelijk lonkt nu ook een prominente rol op de Europese eindronde. ,,We zien wel”, wilde hij niet op de zaken vooruitlopen. ,,Ik ben blij met mijn haasje”, zei hij over het metalen medaillon dat iedere debutant bij Oranje krijgt. ,,Ik heb een korte speech gehouden, zoals dat verwacht wordt van een debutant. Ik heb mijn ploeggenoten bedankt voor de afgelopen dagen.”