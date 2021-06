Oranje-invasie op komst in Boedapest: supportersclub regelt extra vlucht

De KNVB verwacht dat er 5000 tot 10.000 fans naar Hongarije komen. Inmiddels is duidelijk dat er een Oranje fanzone zal zijn. Er wordt ook een supportersmars georganiseerd. De Puskás Arena kan volledig gevuld worden met toeschouwers, al zijn er wel enkele coronabeperkingen. Zo mogen bezoekers alleen het stadion in met of een recente negatieve PCR-test, of een vaccinatiebewijs, of dat ze kunnen aantonen dat ze in de afgelopen drie maanden corona hebben gehad.



Voor de vlucht van de supportersclub, die uitgevoerd wordt door Transavia, gelden dezelfde regels.