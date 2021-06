Oranje is nog allesbehalve klaar voor EK: Depay voorkomt blamage tegen Schotland

Door Sjoerd Mossou



Thuis voor de televisie werd Nederland tenminste nog geïnspireerd door een vrolijk ‘hakkende’ Wesley Sneijder in een Toto-reclame. Maar in het Estadio Algarve in Loulé viel er een stuk minder te lachen: de eerste oefenwedstrijd op weg naar het EK bood geen enkele aanleiding tot optimisme. De modale ploeg van Schotland, die zes spelers miste na een coronabesmetting, was minstens gelijkwaardig in Portugal. Een late, fraaie gelijkmaker van Memphis Depay voorkwam op het nippertje een pijnlijke nederlaag: 2-2.



In een voorbereiding zegt zoiets lang niet alles, zo bewees het verleden al vaak genoeg. Maar richting het laatste oefenduel met Georgië van zondag in Enschede dreigt voor Oranje wel een sfeer van chagrijn en cynisme, nota bene vlak voor het eerste eindtoernooi in zeven jaar. De korte, wat rommelige voorbereiding van bondscoach Frank de Boer biedt vooralsnog meer vraagtekens dan antwoorden.



Onder toeziend oog van oud-bondscoach Van Gaal en de geblesseerde Virgil van Dijk oogde het spel van het Nederlands elftal vanaf de eerste minuut stroperig, onwennig ook. Oranje bevestigde daarmee exact wat op het WK van 2014 ook al bleek: in een 5-3-2 systeem is het verdomd moeilijk om tot een snelle opbouw en vloeiend positiespel te komen, en al helemaal tegen teams die vanuit een gedegen organisatie spelen.

Volledig scherm Jack Hendry maakte de 0-1. © REUTERS

Maar waar het team van Louis van Gaal destijds tenminste nog Arjen Robben had, en Robin van Persie als een luxe kapstokspits, moet dit Oranje het voorin van samenspel hebben tussen spelers van mindere kwaliteit. Bondscoach Frank de Boer hoopt dat deze speelwijze meer zekerheid biedt, en aanvallend dynamischer dan het klassieke 4-3-3.



Maar de voortekenen stemden tegen Schotland nog allesbehalve vrolijk. Zelfs in het eerste half uur, met Frenkie de Jong nog in de ploeg, slaagde Oranje amper om via het middenveld tot een versnelling te komen. Voortdurend zocht de rechtsbenige De Ligt vergeefs naar oplossingen als linker centrale verdediger. Eindeloos werd de bal rond- en weer teruggespeeld, met spits Wout Weghorst eenzaam op een eiland.

Opnieuw op achterstand

Al na tien minuten bleek de speelwijze ook defensief niet waterdicht. De ver teruggetrokken spits Memphis Depay verloor de bal onder druk, waarop middenvelder Jack Hendry droog en laag raak schoot. Keeper Tim Krul, directe concurrent van Ajax-doelman Maarten Stekelenburg, reageerde moeizaam: 0-1.



Voor de zoveelste keer kwam het Nederlands elftal eerst op achterstand, maar de gelijkmaker volgde deze keer snel. Een goede crossbal van Jurriën Timber leidde de gelijkmaker in, eerst op het hoofd van Georginio Wijndaldum, gevolgd door een knappe volley van Memphis: 1-1.

Volledig scherm Memphis Depay. © Pim Ras Fotografie

Bevrijding bood de goal nog niet echt. Tot kansen of vloeiende aanvallen kwam Oranje tot de rust niet of nauwelijks en ook in de tweede helft veranderde dat spelbeeld amper. Even leek Oranje iets meer controle te krijgen, maar na ruim een uur spelen waren het de Schotten die scoorden. Uit een prima counter gaf Liverpool-speler Andy Robertson een feilloze voorzet op spits Kevin Nisbet: 1-2.



Na dat doelpunt zette Nederland iets nadrukkelijker aan in het vertrouwde 4-3-3, maar de gelijkmaker van Memphis viel uit een dode spelsituatie, prachtig getrapt in de slotminuten.

Bood het oefenduel dan helemaal geen aanknopingspunten? Hooguit in individueel opzicht. De tieners Jurriën Timber en Ryan Gravenberch bleven prima overeind. Invaller Steven Berghuis bood tenminste wat dreiging en venijn - en de individuele klasse van Memphis bleek eens te meer van waarde.



Maar wat overbleef was het gevoel dat dit Oranje nog allesbehalve klaar is voor het EK.

Volledig scherm Wout Weghorst en Memphis Depay na de 1-2 van Schotland. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Ryan Gravenberch en Owen Wijndal. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Frank de Boer geeft een boks aan Steve Clarke © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen

