Oranje trapt af met bijna 5,5 miljoen kijkers

Bijna 5,5 miljoen mensen zagen gisteravond hoe het Nederlands mannenelftal voor het eerst in zeven jaar weer speelde op een eindtoernooi. De spectaculaire zege op Oekraïne (3-2) bij het EK voetbal, die op NPO 1 werd uitgezonden, was daarmee veruit het best bekeken programma van de dag.

Volgens het CBS zijn er bijna 1,5 miljoen kinderen tussen de 6 en 13 jaar die dit jaar voor het eerst bewust een EK voetbal meemaken waaraan Nederland deelneemt (8 procent van het volk). Het kwam immers voor het laatst in 2012 voor dat Oranje op een EK aantrad.

De wedstrijd van Oranje trok duidelijk meer kijkers dan de start van het EK voetbal op vrijdag. Toen zagen ruim 2,3 miljoen mensen het eerste duel tussen Turkije en Italië. Het duel van Denemarken tegen Finland, dat tijdelijk werd stilgelegd nadat de Deense voetballer Christian Eriksen op het veld in elkaar was gezakt, trok een dag later ook veel kijkers. De eerste helft werd tot aan het incident met Eriksen door bijna 1,7 miljoen mensen gevolgd. Het resterende deel van Denemarken-Finland werd door 2,2 miljoen mensen gezien. De wedstrijd tussen België en Rusland werd zaterdag door 2,2 miljoen mensen gevolgd.

Doorgaans stemmen steeds meer mensen af op voetbaltoernooien wanneer Oranje verder komt. Zo is de best bekeken wedstrijd ooit de halve finale van Nederland tegen Argentinië tijdens het WK in 2014. Meer dan 9 miljoen mensen zagen toen hoe Oranje werd uitgeschakeld. De finale van Nederland tegen Spanje tijdens het WK vier jaar eerder scoort daarna het beste qua kijkcijfers. Daar keken destijds ruim 8,5 miljoen thuissupporters naar.

Ook de nabeschouwing scoorde gisteravond goed. Voor Studio Europa bleven ruim 1,9 miljoen mensen hangen. Het programma was daarmee het op een na best bekeken van de dag. De top 3 wordt gecompleteerd door de wedstrijd van Oostenrijk tegen Noord-Macedonië, waar ruim 1,3 miljoen mensen naar keken.

Van de top 10 best bekeken programma’s van gisteren, zijn er zeven sport-gerelateerd: behalve de EK-finale hockey, was het EK voetbal voor en na. De hockeysters werden overigens voor de elfde keer in de geschiedenis Europees kampioen tijdens een zinderende wedstrijd tegen Duitsland, die door 626.000 mensen werd bekeken.

