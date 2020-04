Osterhaus snapt twijfel over EK 2021: ‘Kijk eerst wat de komende maanden gebeurt’

Volgens Ab Osterhaus is het te vroeg om het over een EK voetbal in de zomer van 2021 te hebben. De viroloog stelt dat een eindtoernooi over een heel continent alleen mogelijk is als er tegen die tijd grip op het coronavirus is.

Een Japanse hoogleraar infectieziekten aan de universiteit van Kobe kan zich niet voorstellen dat de uitgestelde Olympische Spelen over vijftien maanden kunnen worden gehouden in Tokio. ,,Om eerlijk te zijn ben ik erg pessimistisch dat de Spelen volgend jaar wél gehouden kunnen worden”, zegt Kentaro Iwata, voor wie controle over Covid-19 een voorwaarde is.

In dezelfde zomer staat nu het EK voetbal gepland. In drie van de twaalf speelsteden is al twijfel over de organisatie. En behalve in Bilbao, Rome en München staan ook in Amsterdam nog niet alle lichten op groen voor het met een jaar uitgestelde toernooi.

,,Het is ook nog te vroeg om daar wat over te zeggen. Het gaat om de zomer van 2021, we zijn nog niet aan de zomer van 2020 toe. Dit is heel vroeg”, zegt de gezaghebbende viroloog Ab Osterhaus.

Volgens Osterhaus is het heel moeilijk om te zeggen wanneer we weer aan topsport kunnen denken, laat staan zo’n groot toernooi met verplaatsingen kriskras door Europa. ,,In algemeenheid kun je wel zeggen dat bij sport heel veel mensen bij elkaar komen. We hebben ook gezien dat bij de verspreiding van het virus zo heel veel infecties zijn ontstaan.”

Denk aan de Champions League-wedstrijd tussen Atalanta en Valencia, of Liverpool-Atlético Madrid in hetzelfde toernooi. Of neem Cheltenham. Voordat Engeland in lockdown ging, kwamen voor de prestigieuze paardenrace vier dagen achter elkaar 60.000 mensen bij elkaar. Onder anderen de ex-man van Camilla, Andrew Parker-Bowles, raakte er besmet.

,,Het is logisch dat hoe meer aanleiding, dus met veel mensen op één plek zit, hoe meer verspreiding er is”, zegt Osterhaus. ,,Als het gaat om de herstart van sportevenementen gaat het er straks om hoe breed de immuniteit in de bevolking is en of er een vaccin is.”

Om het dus nu al over grote toernooien in de zomer van 2021 te hebben, is het volgens Osterhaus ‘absoluut te vroeg’. Dat geldt helemaal voor evenementen later dit jaar, zoals de Tour de France. ,,Ook augustus is te ver weg. Ik sta er heel conservatief in. Kijk eerst wat de komende maanden gebeurt, grote epidemieën laten zich moeilijk voorspellen.”