Overzicht oefeninterlands richting EK: Italië boekt ruime zege, Dervisoglu scoort voor Turkije

KNVB moet begin april plan voor EK met publiek indienen

21 februari De KNVB moet de Europese voetbalfederatie UEFA op 5 april laten weten hoeveel toeschouwers het verwacht te kunnen ontvangen bij de vier EK-wedstrijden van komende zomer in Amsterdam. De bond moet daarnaast een back-upscenario indienen, voor het geval de coronasituatie in Nederland in de laatste weken voor het EK flink verandert.