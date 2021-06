Poll | Weinig vertrouwen in Oranje op EK: wat verwacht jij?

De Boer veront­schul­digt zich voor slordige persconfe­ren­tie: ‘Was gewoon niet goed, klaar’

30 mei Frank de Boer was wel eens scherper bij een mediaoptreden dan vorige week woensdag bij de presentatie van zijn selectie. ,,Het was niet mijn beste persconferentie ooit", zo gaf de bondscoach van het Nederlands elftal vandaag toe in Portugal.