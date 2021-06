Portugal dankzij Cristiano Ronaldo en Bruno Fernandes met goed gevoel naar EK

Video Wijnaldum snapte kritiek na sof tegen Schotland: ‘De media en fans mogen zeker kritisch zijn’

6 juni Oranje-captain Georginio Wijnaldum was blij dat het Nederlands elftal zich vanavond herpakte na de slechte oefenwedstrijd tegen Schotland (2-2) van afgelopen woensdag in Faro. Vanavond werd in Enschede met 3-0 gewonnen van Georgië. ,,De media en de fans mogen best kritisch zijn, daar lopen we ook niet voor weg", zei hij na zijn 75ste interland.