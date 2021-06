Rafael krijgt kusje van zijn prinses, Malen geniet van basisplek

EK Podcast | ‘Berghuis naar Ajax is een explosieve transfer’

7:01 Frank de Boer wilde de transfers zo veel mogelijk buiten het EK houden. Wijnaldum tekende bij PSG, Memphis bij Barcelona. Maar verder bleef het rustig. Tot gisteravond. Ajax heeft interesse in Steven Berghuis. Dat is, wat Mikos Gouka noemt, pikant. Hoe zit het in elkaar? Dat bespreekt presentator Etienne Verhoeff met Mikos Gouka, die naast Oranjewatcher ook Feyenoord-volger is.