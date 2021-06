Rampseizoen compleet: Geen EK voor Van de Beek door blessure

Hierdoor is de 19-voudig international, die in maart tijdens Gibraltar – Nederland (0-7) voor het laatst speelminuten in Oranje maakte, niet op tijd inzetbaar bij het EK. Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op voor Van de Beek. De EK-selectie van het Nederlands elftal bestaat daarom uit 25 spelers.



Van de Beek (24) speelde negentien interlands voor Oranje. Zijn laatste optreden was in maart in de met 7-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. De blessure voor Van de Beek is dit seizoen een nieuwe domper voor de middenvelder uit Nijkerkerveen. Sinds zijn overgang naar Manchester United, een jaar geleden, kwam hij onder manager Ole Gunnar Solskjaer nauwelijks aan spelen toe op Old Trafford.