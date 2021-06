Regenboogvlaggen in stadion Boedapest: 'UEFA gebogen voor de druk’

De UEFA staat regenboogvlaggen toe in de Puskás Aréna tijdens Nederland - Tsjechië. De KNVB liet eerder weten dat de UEFA alleen vlaggen met de kleuren van het land toestaat in de fanzone. Fans met de bewuste vlag moesten die opbergen van Hongaarse beveiligers. De voetbalbond zegt nu dat de fanzone onder de verantwoordelijkheid van lokale autoriteiten valt. ,,De UEFA zou zo’n symbool zeer welkom heten in de fanzone.”

Fans van het Nederlands elftal namen regenboogvlaggen mee naar Boedapest uit protest tegen een onlangs ingevoerde anti-homowet. Eerder kreeg de UEFA veel kritiek toen de bond het stadsbestuur van München verbood de Allianz Arena tijdens een duel van Duitsland met Hongarije te verlichten in de kleuren van de regenboog. De Duitse doelman Manuel Neuer mocht wel een aanvoerdersband met de kleuren van de regenboog dragen.

Beleid in het stadion

De KNVB liet eerder weten dat de UEFA alleen vlaggen met de kleuren van het land toestaat in de fanzone en de Puskás Aréna, waar het EK-duel gespeeld wordt. Maar de UEFA meldt nu dat lokale autoriteiten in Boedapest de verantwoordelijkheid hebben over de fanzone en dat de UEFA gaat over het beleid in het stadion.

,,De UEFA heeft de Hongaarse voetbalbond eerder op de dag laten weten dat regenboogkleurige symbolen niet politiek zijn en dat, in overeenstemming met de Equal Game-campagne van de UEFA, die gericht is op het bestrijden van elke vorm van discriminatie, ook tegen de lgbtqi+-gemeenschap, dergelijke vlaggen zullen worden toegestaan in de stadions”, aldus de voetbalbond. ,,De UEFA wil duidelijk maken dat zij geen regenboogkleurige symbolen heeft verbannen uit de fanzone in Boedapest en dat de fanzone onder de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten valt. De UEFA zou zo’n symbool zeer welkom heten in de fanzone.”

‘Gebogen voor de druk’

Jan Pieter de Lugt, voorzitter van Pride and Sports, trekt de verklaring van de UEFA in twijfel. ,,Ik denk dat ze gebogen zijn voor de druk.” De Lugt benadrukt dat de hele situatie vooral een drama is voor de LHBTI’ers in Hongarije. ,,Het is een thema over mensenrechten, dat toevallig tijdens het EK is aangewakkerd. Er wordt ten slotte een minderheidsgroepering in Hongarije monddood gemaakt.”

Volgens De Lugt gaat het om veel meer dan het afpakken van een regenboog. ,,Het gaat niet om de vlag, maar om waar die symbool voor staat.” De Lugt zelf is diep geraakt door de ontstane commotie. ,,Het is alsof je uitgewist wordt. Door onze gemeenschap wordt dit enorm gevoeld. Het gaat hier om jezelf kunnen zijn. En juist dat is nu niet mogelijk.”

Regenboogreclames

Tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Tsjechië zijn reclames in regenboogkleuren te zien op de borden in de Puskás Aréna in Boedapest. Onder andere van Heineken, ThuisBezorgd, TikTok, Volkswagen en Booking.com.

De fanzone voorafgaand aan de achtste finale tegen Tsjechië werd door 10.640 overwegend Nederlandse supporters bezocht. Er waren ook fans die wel een regenboogvlag mee de fanzone in kregen. Ook droegen supporters zweetbandjes met kleuren die staan voor vrijheid en diversiteit. Georginio Wijnaldum draagt tijdens de wedstrijd tegen de Tsjechen een aanvoerdersband met de tekst: OneLove, als statement tegen racisme, discriminatie en uitsluiting.

De UEFA heeft overigens niet alles met regenboogkleuren afgekeurd. Adverteren tijdens de wedstrijden, op reclameborden langs het veld, is deze dagen wél toegestaan. Zo waren er zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena tijdens Wales - Denemarken reclames van onder meer Heineken te zien.

Anti-homowet

Oranjefan Niels Borst is aanwezig in Boedapest. Hij zag dat een fan met een regenboogvlag werd opgepakt. „Ze werden zonder pardon de fanzone uitgezet”, zegt hij in gesprek met Tubantia. „Geen idee hoe dat verder afloopt.” In Nederland is veel ophef over de nieuwe anti-homowet die is aangenomen in Hongarije. Een andere fan maakte een fraai statement. Diverse gemeenten laten daardoor uit protest vandaag de regenboogvlag wapperen.

