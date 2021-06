Ronaldo laat vier records sneuvelen in vijf minuten, volgt deze maand het ultieme doel?

Ronaldo speelde vanavond zijn 39ste wedstrijd op een eindronde. Daarmee passeerde hij Bastian Schweinsteiger, die voor groepsgenoot Duitsland tot 38 wedstrijden kwam op EK's en WK's. De 36-jarige Ronaldo startte bovendien alweer aan zijn vijfde EK.



Maar bij dit record bleef het alleen vandaag al niet voor Ronaldo. Toen hij in de slotfase van het duel met Hongarije vanaf elf meter tekende voor de 0-2 én daarna ook nog de 0-3 maakte, passeerde hij Michel Platini als het gaat om de meeste gescoorde EK-doelpunten. Voor ‘CR7' staat de teller nu op elf. Toch zegt Ronaldo zich niet zo te focussen op zijn privé-eregalerij. ,,Die records zijn leuk, maar het houdt me niet echt bezig. Een beter record is twee keer op rij het EK winnen”

Ook sloeg hij voor het elfde opeenvolgende eindtoernooi toe. Ronaldo is nu trefzeker geweest op de EK's van 2004, 2008, 2012, 2016 en 2020, terwijl hij ook succesvol was op de WK's in 2006, 2010 en 2014. Geen speler kan aan zijn reeks van elf trefzekere eindtoernooien op rij tippen.

Ronaldo toonde bovendien aan dat hij ondanks zijn leeftijd (36 jaar en 130 dagen) nog altijd niet tot de verleden tijd behoort. Zijn dubbelslag was opnieuw goed voor een plek in de recordboeken. De Portugese superster is nu de oudste speler ooit met twee treffers op een EK. Daarmee troeft hij Andriy Shevshenko af, die in 2012 tweemaal scoorde namens Oekraïne. De ex-topspits was destijds 35 jaar en 256 dagen oud.

Een volgend record komt steeds meer in zicht. Mogelijk troeft Ronaldo nog deze maand Ali Daei af, die in het verleden voor 109 interlandgoals tekende namens Iran. Ronaldo heeft nog drie treffers nodig om op gelijke hoogte te komen.

Doorzetten

,,We moeten nu doorzetten", zei Ronaldo na afloop. ,,Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen”, zei Ronaldo in een poging om bescheiden te blijven. ,,Het was voor ons een moeilijke wedstrijd tegen een ploeg die sterk verdedigde. We hebben niettemin drie doelpunten kunnen maken. Ik ben mijn team dankbaar dat ik er daarvan twee voor mijn rekening kon nemen.”

