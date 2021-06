Ruim 2,3 miljoen kijkers voor eerste strafschoppenreeks van het EK

Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 3-3. De strafschoppenreeks eindigde in 5-4. De Zwitserse doelman Yann Sommer, door NOS-commentator Jeroen Grueter steevast ‘bonsai-keeper’ genoemd vanwege zijn geringe lengte, wist de strafschop van de Franse sterspeler Kylian Mbappé uit het net te houden. Zwitserland stuurde zo wereldkampioen Frankrijk naar huis. Mbappé bood op Instagram zijn excuses aan voor zijn misser.

De wedstrijd ervoor, tussen Spanje en Kroatië, was met 1,7 miljoen kijkers het op een na best bekeken programma van de avond. De nabeschouwing werd door bijna 1,9 miljoen mensen bekeken, Studio Europa moest het daaropvolgend doen met een kleine 800.000 kijkers. Het programma startte pas een minuut voor middennacht.

De Avondetappe, die pas na half één ‘s nachts begon, had nog meer last van het late tijdstip: daar bleven 353.000 mensen voor wakker. Op SBS 6 trokken de mannen van De Oranjezomer op de vroege avond 626.000 kijkers. Na de strafschoppen gingen zij verder met 444.000 geïnteresseerden.



Voor de niet-sportliefhebber was Help mijn man is klusser op RTL 4 het meest bekeken alternatief met bijna 900.000 kijkers.