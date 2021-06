Ruime oefenzege Oekraïne in aanloop naar duel met Oranje

Video De Boer houdt vast aan 5-3-2 formatie: ‘Dat hebben we nodig’

5 juni Frank de Boer houdt in de voorbereiding op het EK vast aan een 5-3-2 speelwijze voor Oranje. Ook morgen in het laatste oefenduel met Georgië in Enschede. De bondscoach noemt de kans bovendien ‘groot’ dat het ook zo is bij de EK-start tegen Oekraïne.