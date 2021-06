Rusland tekent officieel protest aan tegen shirt Oekraïne: ‘Dit is propaganda’

Poll De Boer doet geheimzin­nig over eerste doelman bij Oranje: wie moet er onder de lat?

7 juni Bondscoach Frank de Boer was vanavond na de oefenzege op Georgië (3-0) een stuk tevredener en relaxter dan afgelopen woensdag in Faro, waar Oranje in een moeizaam duel op 2-2 bleef steken tegen Schotland. ,,Of we klaar zijn voor het EK? Ja hoor, ik vroeg het de jongens net en die hebben er zin in.”