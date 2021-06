Scenario’s voor achtste finales: zo ontloopt Oranje tegenstander uit poule des doods

Alle ogen zijn vanavond gericht op de ontknopingen in groep E en F. Mocht groep E, met onder meer Spanje, geen beste nummer 3 afleveren dan is Tsjechië de volgende opponent voor Oranje. Nederland krijgt eveneens met de Tsjechen te maken als in groep F de nummer 3 afvalt. In die poule des doods bezet regerend Europees kampioen Portugal momenteel de derde plek.

Doemscenario

Als Oranje de achtste finale wint, dan wacht in de kwartfinale een ontmoeting met Wales of Denemarken, zoveel is al wel zeker. Bekijk hieronder het schema van de UEFA met de wiskundige module voor de achtste finales.

Achtste finales

• Zaterdag 26 juni, 18.00 uur in Amsterdam: Wales - Denemarken

• Zaterdag 26 juni, 21.00 uur in Londen: Italië - Oostenrijk



• Zondag 27 juni, 18.00 uur in Boedapest: Nederland - nummer drie poule D, E of F

• Zondag 27 juni, 21.00 uur in Sevilla: België - nummer drie poule A/D/E/F



• Maandag 28 juni, 18.00 uur in Kopenhagen: Kroatië - nummer twee poule E

• Maandag 28 juni, 21.00 uur in Boekarest: Winnaar F - nummer drie poule A/B/C



• Dinsdag 29 juni, 18.00 uur in Londen: Engeland - nummer twee poule F

• Dinsdag 29 juni, 21.00 uur in Glasgow: winnaar E - nummer drie poule A/B/C/D