Schotten smeken Mancini en Italië: ‘Red ons, we kunnen dit niet wéér 55 jaar aanhoren’

De Schotse krant The National vroeg de lezers in aanloop naar de EK-finale voor welk team zij zijn in de EK-finale van zondag. De uitslag liet weinig aan de verbeelding over. Liefst 83 procent van de lezers stemde voor Italië. De Schotse krant besloot aan die overduidelijke uitslag de cover te wijden en met gevoel voor ironie aan Roberto Mancini en zijn team te vragen of ze de Schotten in vredesnaam willen redden.



,,Red ons Roberto. Je bent onze laatste hoop. We kunnen dit niet wéér 55 jaar aanhoren", zo is er te lezen op de cover waarop Mancini in de huid van Mel Gibson in de film Braveheart is gekropen. Daarmee wordt uiteraard verwezen naar het feit dat Engeland in 1966 wereldkampioen werd. Sindsdien lukte het Engeland niet één keer meer om een finale van een EK of WK te halen. ,,De kans is zeer groot dat we de komende 55 jaar zullen aanhoren dat voetbal in 2021 thuiskwam", legt The National uit.