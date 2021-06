Sergio Ramos traint door in onderbroek, Nainggolan steekt draak met Ronaldo en Pogba

EK-bytesKorte updates van de EK-sterren en hun aanhang op sociale media: de EK-koorts is groot bij ons. In de rubriek EK-bytes struint de sportredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van de Oranje-internationals, hun aanhang en de buitenlandse EK-sterren. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Sergio Ramos vertrek na 16 zeer succesvolle jaren bij Real Madrid, maar is geenzins van plan om zijn carrière te beëindigen. De 35-jarige Spanjaard laat via Instagram zien behoorlijk fit te zijn. Slechts gekleed in een boxershort sprint hij een heuveltje op. De veelzeggende muziek die hij uitgekozen heeft is “Can't stop”, van Flux Pavilion.

Radja Nainggolan houdt er een iets andere levensstijl op na dan Cristiano Ronaldo. De 30-voudig Belgisch international, niet geselecteerd voor het EK, steekt dan ook de draak met de ‘Coca Cola-actie’ van de Portugees. Waar Ronaldo opriep om toch vooral water te drinken in plaats van frisdrank (en Paul Pogba later een flesje van Heineken uit beeld zette), heeft Nainggolan heel andere ideeën. Hij vult op Instagram de hele desk die gebruikt wordt voor de persconferenties met flessen sterke drank en schrijft daarbij: “Laten we eens lachen”. De Belg, afgelopen seizoen spelend bij Cagliari, heeft er nooit een geheim van gemaakt van een drankje te houden.

Volledig scherm © Instagram Radja Nainggolan

Frank de Boer liet woensdag op de persconferentie weten kritiek niet zo erg te vinden, zegt hij. ,,Ik denk dat ik daar goed mee kan omgaan. Maar het is niet leuk voor mijn vrouw bijvoorbeeld. Datzelfde geldt voor de spelers. De een stapt er makkelijk overheen en de ander gaat er heel erg over nadenken. Laten we hopen dat de sfeer zo blijft, dat betekent dat we goede resultaten halen.” Daarom een gezellige foto van Frank en zijn vrouw Helen tijdens een vakantie op Ibiza.

Een van Nederlands invloedrijkste internationals van de afgelopen jaren viert feest. Arjen Robben staat stil bij de 50e verjaardag van ‘zijn’ FC Groningen.

Cristiano Ronaldo wil een caption, nou vooruit! Iemand heeft een bekertje cola naast hem neergegooid en hij zoekt nu de dader op de tribune.

Georginio Wijnaldum heeft het alternatief gevonden voor shirtje trekken, die Patrick van Aanholt is nooit meer ver uit zijn buurt!

Als we niet beter zouden weten, dan zouden we denken dat Maarten Stekelenburg een jonge hond is die met dit filmpje een transfer wil afdwingen.

Na de eerste winst van Oranje heeft John Heitinga er zin in. Hij is met zijn sloep inclusief Nederlandse vlag een verkenning aan het doen, mocht Nederland Europees kampioen worden. Of lopen we nu te hard van stapel?

