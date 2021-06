Spanje knokt zich in zinderend voetbalgevecht na verlenging langs veerkrachtig Kroatië

Álvaro Morata en Mikel Oyarzabal maakten in de extra tijd in Kopenhagen het verschil. Na de reguliere speeltijd stond het 3-3.

Spanje leek niet onder de indruk. Na een moeizame start op het toernooi, met gelijke spelen tegen Zweden en Polen, begon het in de laatste groepswedstrijd tegen Slowakije (5-0) te draaien. Ongetwijfeld had het te maken met de terugkeer van regisseur Sergio Busquets, die daarvoor had ontbroken wegens een besmetting met het coronavirus.