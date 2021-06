Stoomt knuffelploeg Denemarken door tegen Wales? ‘We zijn alleen maar hechter geworden’

Bale speelt tegen Denemarken mogelijk laatste interland en onthult ná EK toekomst­plan­nen

25 juni Sterspeler Gareth Bale speelt zaterdag in de achtste finales van het EK voetbal tegen Denemarken mogelijk zijn laatste interland voor Wales. In de aanloop naar het duel in Amsterdam wilde de 31-jarige aanvaller echter absoluut nog niet over zijn toekomst praten.