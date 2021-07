‘Sunday Papers’ komen superlatieven tekort na opmars Engeland: ‘Nu komt voetbal écht thuis’

Ronkende koppen vol chocoladeletters: na de eclatante zege van Engeland in Rome op Oekraïne in de kwartfinale van EK komen de Britse Sunday Papers superlatieven tekort. Met de halve finale (tegen Denemarken) en eventuele eindstrijd in het ‘eigen’ Wembley op komst, pakken de Engelse kranten vanmorgen uit. ‘Voetbal komt nu écht thuis.’

,,We zijn nog twee duels af van de glorie”, kopte de Sunday Express. En: ‘Voetbal komt nu écht thuis!’ De krant bewierookt de Three Lions na de zege in Rome op een zeer pover Oekraïne (4-0). Vooral Raheem Sterling krijgt alle lof toebedeeld. De aanvaller van Manchester City krijgt een 9. ,,Met zijn pass op Harry Kane, zo scherp dat hij door het oog van de naald paste, effende Sterling het pad naar de halve finale. Die pass was van wereldklasse.”

The Guardian vindt het EK voor Engeland als ‘een droom’ verlopen. ,,Maar pas op: het lijkt wel of dit gewoon de nieuwe realiteit is geworden voor bondscoach Garteh Southgate en zijn mannen. De manier waarop Engeland met speels gemak Oekraïne aan de kant schoof, was bijna surrealistisch... De belofte van een gevaarlijke, met mijnen bezaaide opdracht tegen het onverschrokken Oekraïne verdampte in Rome binnen enkele minuten.”



Dat was een schril contrast met het pijnlijke duel met IJsland in 2016, toen Engeland in de achtste finale met 2-1 werd uitgeschakeld, zag The Guardian. ,,Het was gisteravond in Rome de omgekeerde wereld. Dit Engeland zegevierde op een klinische, bijna wraakzuchtige manier. Southgate en zijn team spelen woensdag thuis in een halve finale tegen - ach, wat maakt het ook uit.”

Poll Wie wordt Europees kampioen? Denemarken

Engeland

Spanje

Italië Wie wordt Europees kampioen? Denemarken (15%)

Engeland (22%)

Spanje (3%)

Italië (59%)

Waar de meeste aandacht uitging naar de aanvallers Harry Kane en Raheem Sterling lichtte The Independent juist de verdediging van Engeland uit. ,,Op een avond dat Engeland met vier goals voor het eerst in een kwart eeuw de halve finale van het EK bereikte, is het goed om aan te geven dat in de 63-jarige geschiedenis van het EK een land zonder tegengoals tot de halve finale kwam. Vijf clean sheets: het is niet het moment van de kwartfinale, wel iets om bij stil te staan.”



Ook de Daily Mail zag de uitblinker niet onder de aanvallers, maar bij de verdedigers. Luke Shaw was in de ogen van de krant de beste op het veld. De linksback van Manchester United kreeg een 9. ,,Over coming of age gesproken. Shaw groeit met de week in het Engeland-shirt. Ook tegen Oekraïne was hij weer geweldig, sterk in defensief én aanvallend opzicht.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

The Mirror schrijft dat Engeland ‘twee duels af is van onsterfelijkheid’. ,,We keren terug uit de ‘Eeuwige Stad’ (Rome, red) op weg naar onsterfelijkheid. Oh, what a night! Engeland laat niet zien dat het belangrijk is dat je een EK goed begint, maar vooral dat je heel goed eindigt. En nu gloort geschiedenis: de eerste grote trofee sinds het WK van 1966 en dè kans om voor altijd te worden herinnerd door een volk dat snakt naar eenheid.”

Bekijk hieronder ook onze video's over het EK voetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.