Swingend Italië geeft opnieuw signaal af met klinkende zege op Zwitserland

Bondscoach Mancini

Bondscoach Roberto Mancini van Italië heeft zijn succesvolle tactiek tot dusver bij het EK simpel omschreven. ,,We spelen om te winnen en we zien dan wel hoe de wedstrijd verloopt. We dragen deze overwinning op aan alle Italianen die het momenteel zwaar hebben.”





Mancini prees zijn spelers voor hun gedrevenheid. ,,Ze hebben het heel goed gedaan. Makkelijk was het zeker niet in deze hitte. Zwitserland heeft een sterke ploeg, maar we konden goed druk zetten op hun opbouw van achteruit. We hadden eerder in de wedstrijd afstand moeten nemen, maar uiteindelijk kwam het toch nog goed. Het was een verdiende zege.”



Mancini zag aanvoerder Giorgio Chiellini al in de 24ste minuut uitvallen met een spierblessure. ,,Donderdag weten we meer. Hopelijk is het niets ernstigs.”