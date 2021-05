Thierry Henry keert terug in technische staf België

Henry was betrokken bij de nationale ploeg van België op het WK 2018 in Rusland, waar de Rode Duivels in de halve finale met 1-0 verloren van de latere wereldkampioen Frankrijk. Henry bleef na het WK nog even aan als assistent, maar in oktober 2018 werd hij voor het eerst hoofdtrainer. Dat was hij bij zijn eerste profclub AS Monaco, maar na twintig duels werd hij al ontslagen. Hij won slechts vier duels met de Monegasken, die daardoor afzakten naar de degradatiezone in de Franse competitie.



Henry werd in november 2019 coach van Montreal Impact, maar in februari leverde hij zijn contract bij de MLS-club in. Zijn kinderen wonen bij zijn ex-vrouw in Engeland, maar vanwege de reisbeperkingen kon hij maandenlang zijn kinderen niet zien. Hij besloot daarop terug te keren naar Londen, waar hij van 1999 tot 2007 schitterde voor Arsenal.